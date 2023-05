Wat gebeurt er met het vroegere pretpark Dadipark? Buurtbewoners kijken plannen in.

De gemeente Moorslede en de provincie willen van de site een mix maken van woningen, recreatie en waterbuffering. Over die woningen maken sommige mensen zich zorgen: "Ze spreken over vijf bouwlagen, dat is minstens 15 meter hoog, ik vind dat veel. Er zijn al zoveel appartementen in het kleine Dadizele." Een andere vrouw uit de buurt is opgelucht dat de hoofdbrok van het project recreatie blijft. De gemeente spreekt van een "landschapspark", met wandelpaden en een overstromingsgebied, dat water kan bufferen. In het verleden is er al vaker wateroverlast geweest in Dadizele. De Dadiparksite is zo'n 12 hectare groot, 5000 vierkante meter daarvan zal gebruikt worden voor woningen.

Ook de Heulebeek vlakbij is een bezorgdheid voor sommigen. Wilmar Clarysse woont langs de beek in de Guido Gezellestraat: "Wij hebben al vaak wateroverlast gehad, daarom kom ik hier eens luisteren wat ze van plan zijn. Ik heb gehoord dat ze hier een waterbufferingsbekken van 20.000 vierkante meter zullen bouwen, dat zou erg goed nieuws kunnen zijn. Maar dat moeten we nog afwachten."