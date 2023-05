Grootste explosie ooit in het heelal: "Nu al meer energie dan de zon in haar hele levensduur"

De getallen die wetenschappers meegeven zijn moeilijk tot bijna onmogelijk te vatten. "We denken dat de vuurbal 100 keer groter is dan ons zonnestelsel. In drie jaar tijd is er ongeveer 100 keer meer energie vrijgekomen dan de zon in haar hele levensduur van 10 miljard jaar ooit zal vrijgeven", schetst Wiseman.

Of nog: de explosie zou 2.000 miljard keer zoveel licht vrijgeven als de zon. De ontploffing is ook 10 keer helderder dan de helderste supernova die ooit is waargenomen. Maar supernova's houden het doorgaans maar enkele weken of maanden vol vooraleer ze weer verzwakken. "Toen ik ons team vertelde over die aantallen, waren ze stomverbaasd. Maar eens we begrepen hadden hoe helder de explosie wel was, konden we het enkel op deze manier verklaren."

Het onderzoek naar de explosie gaat overigens volop voort.