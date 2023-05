Vlaamse regering pompt 3 miljoen euro in Antwerps onderzoekscentrum voor duurzame chemie: "Willen op Champions league-niveau blijven spelen"

De uitbreiding komt als geroepen volgens de directeur van BlueChem. "Vandaag zijn er 13 start- en scale-ups actief. Daarmee is de huidige capaciteit bijna bereikt. We krijgen steeds meer vragen vanuit het buitenland. Zo zijn er dit jaar al weer twee buitenlandse start-ups bijgekomen. Het is duidelijk dat die vraag naar gespecialiseerde laboratoria er is. Het aanbod in Vlaanderen en Europa is echter vrij beperkt."