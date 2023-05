Brusselse groenten lopen vertraging op door het slechte weer: 'Er zal minder aanbod zijn'

In april viel er opnieuw bovengemiddeld veel neerslag en ook de zon had tijd nodig om uit haar winterslaap te ontwaken. In januari kregen we amper de helft van de zonnestralen die we zouden mogen verwachten, en hoewel ze in februari eventjes kwam piepen, besloot ze in maart en april opnieuw achter de wolken te kruipen. Dat bizarre weer heeft uiteraard ook een impact heeft op de landbouw in de stad.