Burgemeester Sint-Pieters-Woluwe is boos omdat Brussels gewest regenboogzebrapad aanlegt: "Het is een schandaal"

Cerexhe maakt wel duidelijk dat het hem niet gaat over de waarden waarvoor het regenboogzebrapad staat: "Iedereen ongeacht afkomst, kleur of seksuele geaardheid, is welkom in onze gemeente. Maar ik heb in januari al duidelijk gemaakt dat ik geen voorstander ben van regenboogzebrapaden."



Volgens Cerexhe is zo'n regenboogzebrapad niet in lijn met het ministerieel besluit over verkeerstekens. "Een zebrapad heeft slecht één doel: veilig oversteken mogelijk maken. Het moet niet gekaapt worden om andere doelen te steunen, hoe nobel ook", aldus Cerexhe. Daarnaast verwijst hij ook naar het feit dat het visuele contrast minder sterk is wat voor slechtzienden een probleem kan vormen.