"Geen brullende motors meer, maar fluitende vogels": Charles de Costerlaan op Linkeroever definitief afgesloten

De inwoners van de Charles de Costerlaan zijn erg blij met de knip. "Tot nu toe hoorden we vooral in de zomermaanden optrekkende auto's en motors. Nu zullen we enkel nog vogeltjes horen. Het is een echte verbetering", aldus buurtbewoner Jan. "Wij zijn ook enorm tevreden. De groene boulevard zal alle groene plekjes in de buurt verbinden", zegt een ander koppel. "Oorspronkelijk was het later gepland, maar door corona vorderden de werken sneller. Toch iets goed dat uit de pandemie voortkomt", knipogen ze.