CO-intoxicatie in Anderlechts flatgebouw door werken in ondergrondse parking

De hulpdiensten werden vrijdagavond omstreeks 20.00 uur opgeroepen naar het twintig verdiepingen tellende flatgebouw in de Frans Van Kalkenlaan in Anderlecht voor een dame die een medisch probleem had.

"Toen de ambulanciers ter plaatse kwamen, ging de CO-melder meteen af", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Ze hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht en versterking opgeroepen van de brandweer. Onze mensen hebben hoge CO-waarden vastgesteld in de trappenhal van het gebouw en in de ondergrondse parkeergarage. Die bleken afkomstig van ontstoffingswerken die op de tweede ondergrondse verdieping van de parkeergarage bezig waren. De arbeiders maakten daar gebruik van een elektrogroep waarvan de verbrandingsgassen in de traphal terechtkwamen."

De werken werden meteen stilgelegd en het hele gebouw werd geventileerd. "We hebben niemand moeten evacueren maar hebben de bewoners aangeraden alle ramen en deuren zo lang mogelijk open te laten", gaat de brandweerwoordvoerder verder. "De arbeiders die in de garage aan de slag waren, vertoonden geen problemen. Onze mensen zijn zo'n drie uur lang in de weer geweest om het gebouw te ventileren. De toegang naar de parkeergarage werd ook afgesloten."