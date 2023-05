Björn Soenens: "Ik heb zo'n 200.000 sigaretten opgerookt. Ik was verslaafd en maakte mezelf van alles wijs"

Ik heb het uitgerekend. Bijna veertig jaar heb ik gerookt aan 15 sigaretten per dag. Dat zijn er zo’n 200.000 die ik heb opgerookt. Ik beken: ik heb in feite altijd geweten dat roken niet gezond was, maar ik was verslaafd. En dus werd het weten weggemoffeld.

Een sigaret is een zeer verslavende drug. Je raakt er moeilijk van af. Ik maakte mezelf tientallen jaren lang van alles wijs. 'Een sigaret is gezellig. Ze verhoogt de creativiteit. Ze doet me beter focussen op mijn werk. Een sigaret ontspant na de stress.' Enzovoort. Ik heb mezelf dus veel wijsgemaakt. Dat doet een verslaafde voortdurend.