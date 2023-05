Kiezen de Turken na 20 jaar Erdogan voor behoud of voor de omwenteling?

De economische crisis is wél een thema. Na vier, vijf jaar economische crisis, piekte de inflatie vorig jaar enorm. Officieel bedroeg die 85 procent, maar volgens onafhankelijke economen was dat veel hoger. Het spaargeld van de Turken is veel minder waard, de werkloosheid is te hoog. Jonge mensen moeten niet denken aan sparen.

"Ik kan nergens in investeren. Ik wil binnenkort misschien wel trouwen", vertelt een jonge Koerdische man me op een zonnig plein in Diyarbakir. "Hoe kan ik trouwen als ik geen spaargeld heb, hoe kan ik investeren in een eigen zaak? Ik moet zo’n plannen voorlopig opbergen. Dat is mijn belangrijkste zorg, de economie."

Dat hij niet voor de AKP zal stemmen is meteen duidelijk. Of hij het vroeger wel deed, vertelt hij niet. Maar dan komt een andere man voorbij: "Ze hebben er een zootje van gemaakt. Het spijt me dat ik ooit voor hen stemde, nooit zal ik dat nog doen."