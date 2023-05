Duikploeg van brandweer zoekt uur lang naar drenkeling in Hasselt, maar die was gelukkig zelf uit kanaal geraakt

De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-west Limburg kreeg vanmorgen rond 07.00 uur een oproep over een bromfiets die in het kanaal dreef in de Hasseltse deelgemeente Kuringen. Een natte plek op de oever van het kanaal wees er op dat de bromfietser vermoedelijk zelf uit het kanaal was geraakt. Maar zo lang niet helemaal zeker was dat de bromfietser zichzelf had kunnen redden, bleef de duikploeg zoeken in het kanaal.



Ruim een uur na de oproep kreeg de ploeg van de brandweer dan de bevestiging van de politie dat de bromfietser levend en wel thuis was. Hij was dus zelf uit het kanaal geraakt. De brandweer heeft de bromfiets dan nog getakeld.