"Because of you": dit was de act van Gustaph in de finale van het Songfestival

Hoe veel punten dat oplevert, komen we later vanavond te weten. Vrijdagavond hebben alle professionele vakjury's hun punten al gegeven, op basis van de generale repetitie. "Die is opnieuw feilloos verlopen bij Gustaph", weet Songfestivalkenner Gianni Paelinck. Hij voorspelt - net als commentator Peter Van de Veire - een plek in de top 10 voor België. De vakjury's geven de helft van de punten, de andere helft wordt bepaald door televoting. Nieuw dit jaar is dat kijkers uit alle landen ter wereld hun stem online kunnen uitbrengen.

Met een tiende plaats zou Gustaph het resultaat van Laura Tesoro in 2016 evenaren. Het beste Vlaamse resultaat staat nog altijd op naam van Tom Dice, die in 2010 zesde werd met "Me and my guitar".