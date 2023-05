Wat is graaiflatie? "Dat bedrijven hun winsten proberen maximaliseren, kan je niet vermijden"

Bij Europese beursgerelateerde bedrijven die hun cijfers voor het eerste kwartaal (januari, februari, maart) van dit jaar al hebben bekendgemaakt, is de winst gemiddeld met 4 procent per aandeel gestegen. Analisten hadden een krimp van 1 procent geschat.

Op basis van die cijfers kan je niet besluiten dat er overál sprake is van graaiflatie. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bespaard hebben op kosten en daardoor meer winst gemaakt hebben. Als er in de resultaten gesproken wordt over "efficiënte prijsstrategie" daarentegen, dan kan je de link wel leggen.

Wat moeten we nu maken van die graaiflatie? "Bedrijven, en vooral grote bedrijven, profiteren van de situatie om hun winsten op te krikken. Je kan in ons marktsysteem nu eenmaal niet vermijden dat bedrijven hun winsten proberen te maximaliseren. Ze zitten nu in een situatie dat ze dat kunnen doen", zegt professor Paul De Grauwe van de London School of Economics in het economische magazine "De markt" op VRT 1.