Haag die fietssnelweg langs de Zenne in Zemst veiliger moet maken, krijgt vorm

De haag begint nu stilaan vorm te krijgen. In totaal moet er tussen de stuw in Eppegem en de fietsersbrug in Zemst op de linkeroever, tussen het jaagpad en de schuine talud, ongeveer 2.300 meter aan haag geplant worden. Op termijn wordt bekeken of er nog andere structurele maatregelen genomen kunnen worden, om de veiligheid te verhogen. Zo wordt onder meer bekeken of het doortrekken van de bestaande leuningen op de keermuren een oplossing biedt. Een andere mogelijkheid is dat er een haalbaarheidsstudie over de verbreding van de fietssnelweg wordt opgestart.