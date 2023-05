Achtervolging door politie eindigt met crash tegen kapsalon en hardhandige arrestatie in centrum Kortrijk

In Kortrijk is een man, nadat hij voor de politie was weggevlucht, tegen de gevel van een kapsalon gebotst. De man weigerde daarna uit te stappen, waardoor de politie zijn ruit moest verbrijzelen. Hij werd gearresteerd in het kader van een onderzoek bij de naburige politiezone van Roeselare, Izegem en Hooglede.