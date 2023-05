In enkele maanden tijd bijna 100 extra trajectcontroles actief

Maar het is niet zo dat er plots zo veel nieuwe trajectcontroles geïnstalleerd zijn. De infrastructuur was er al, maar door computerproblemen en een tekort aan politiepersoneel konden de controles nog niet geactiveerd worden. Die problemen zijn nu dus weggewerkt. Volgens minister Verlinden is er door betere software en extra personeel capaciteit om jaarlijks 4,8 miljoen snelheidsboetes te verwerken. Dat zijn er zo'n 13.150 per dag.