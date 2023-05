Koning Charles, kroonprins William en toekomstige kroonprins George vereeuwigd op statige foto

Beide foto's zijn gemaakt in de statige Throne Room in Buckingham Palace, de woon- en werkplaats van koning Charles. Die Throne Room, of troonkamer, wordt meestal enkel gebruikt voor bijeenkomsten van het hof, of in enkele gevallen voor het afleggen van ambtseden. De kamer vormt ook al eens het decor voor koninklijke huwelijksfoto's. En nu dus voor foto's van de nieuwe vorst en zijn gevolg.