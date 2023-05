Koning Filip viert 10 jaar op de troon met groot tuinfeest voor 600 landgenoten

Wie de koning vandaag over de vloer krijgt, is ook voor hem een verrassing. Want het is niet de koning zelf die de gasten heeft uitgenodigd. Het zijn de provinciegouverneurs die de lijst met genodigden hebben mogen samenstellen. Daarbij zijn mensen uit diverse onderdelen van de samenleving.

Zo zijn er genodigden die meegewerkt hebben aan de herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog of omdat ze zich al jaren inzetten voor mensen die in armoede leven. Maar ook jongeren zijn uitgenodigd. Daarbij ook enkele leerlingen van het KTA in Brugge. Zij werden door hun directie naar voren geschoven na een debat. Ook zij kijken uit naar hun bezoek aan het paleis, maar zijn zeker geen grote koningsfans: “Buiten koning Filip en koningin Mathilde kennen we niet zoveel van het koningshuis.”