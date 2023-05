Liveblog - Liverpool maakt zich op voor de finale van het Eurovisiesongfestival

Vanavond vertegenwoordigt Gustaph ons land op het Eurovisiesongfestival in het Verenigd Koninkrijk, dat dit jaar samen met de winnaar van vorig jaar, Oekraïne, de liedjeswedstrijd organiseert. Met "Because of you" probeert hij het publiek in Liverpool en de kijkers thuis voor zich te winnen. Maar wie gaat er straks met de hoofdprijs lopen? Volg hier de opvallendste momenten van Eurovision 2023.