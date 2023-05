Militair schip "De Zeemeeuw" heeft voor de laatste keer gevaren, gemeentebestuur Beveren mocht mee

De gemeente Beveren nam in de jaren 1980 het peterschap op zich van het schip "De Zeemeeuw". Omdat het binnenkort uit de vaart genomen wordt, mocht een delegatie van de gemeente Beveren vrijdag de laatste trip van de Zeemeeuw, tussen Zeebrugge en Beveren, meemaken.

"Destijds was er een marinebasis in Kallo", reageert burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V), "waardoor de gemeente het peterschap op zich heeft genomen. We hebben al die jaren goed contact onderhouden. Na de vaartocht zullen we de bemanning van het schip ontvangen in de gemeente, en gaan samen naar het voetbal kijken dit weekend."