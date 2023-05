Honderden kwetsbare leerlingen staan in de kou: plaatstekort in B-stroom middelbaar onderwijs groeit

In het gewoon middelbaar onderwijs start je in de A-stroom of B-stroom. De A-stroom is een brede, gemeenschappelijke opleiding die leerlingen voorbereidt om verder te studeren of een beroep van technische aard te leren. De B-stroom is er voor leerlingen die geen getuigschrift hebben behaald in het basisonderwijs, bijvoorbeeld omdat ze het zesde leerjaar niet hebben doorlopen of uit het buitengewoon basisonderwijs komen. Het geeft hen de kans hun leerachterstand in te halen en vanaf het derde jaar te kiezen voor het leren van een beroep of aan te sluiten bij de A-stroom.