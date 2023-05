Gestolen zeilboten van Fins nationaal zeilteam op stage in Nieuwpoort teruggevonden in Nederland

Dinsdagavond gingen dieven ervandoor met een trailer met wedstrijdboten van het Finse nationale zeilteam. Het team verbleef afgelopen week in Nieuwpoort als voorbereiding op de Olympische Spelen. Ze hadden daarvoor ook hun eigen materiaal mee. Alles was geladen op een grote trailer die aan de jachthaven van Nieuwpoort stond geparkeerd, maar was die was niet goed beveiligd. Gelukkig werd alles wel gefilmd met bewakingscamera's aan de jachthaven.

Vrijdagavond werden de zeilboten teruggevonden in Nederland. "Het gaat om een zware diefstal want de hele trailer is minstens 180.000 euro waard", zegt Patty 'T Jonck van het parket van Veurne.