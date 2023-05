Sri Lanka wil in 5 jaar 500.000 tuktuks elektrisch laten rijden: "Goed voor het klimaat en de portemonnee"

Een volledig opgeladen elektrische tuktuk zou zo'n 80 tot 100 kilometer moeten kunnen rijden. Sommige tuktuk-chauffeurs zijn enthousiast, zo stelde het Britse persagentschap Reuters vast. "De klant moet momenteel meer dan 100 roepies per kilometer betalen (30 eurocent, red.) Hij zal nu minder moeten betalen. Het is goed voor de portemonnee en het milieu", reageert tuktukchauffeur Ranjith Dissanayake.

Anderen zijn sceptischer. Omdat er maar weinig plaatsen zijn waar ze opgeladen kunnen worden, lijkt het hen praktisch niet haalbaar. "Brandstof kunnen we overal tanken. Hiermee zeggen ze dat je 80 tot 100 kilometer kan rijden. Wat zal er gebeuren als we het station uitrijden? Als we een route van 150 kilometer afleggen, zitten we halfweg vast. We zullen moeten stoppen, vijf uur nodig hebben om opnieuw op te laden, vooraleer we verder kunnen. We zullen pas de volgende dag naar huis kunnen. Dit zijn onsuccesvolle projecten", reageert Jagath Pushkumara.