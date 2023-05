Tekstschrijver 'Because of you': "Ook Brussel was inspiratie voor het nummer"

Is het een kunst om die boodschap in zo’n nummer kwijt te raken?

Alloul: "Aangezien ik al jaren over deze thema’s spreek, kwam die tekst eruit zonder dat ik moest analyseren wat ik de mensen wil meegeven. Door teveel na te denken, blokkeer je ook. Bij het schrijven van een nummer geef ik eerder uiting aan een gevoel dat ik op dat moment voel. De kracht van het nummer is de eenvoud. Ik heb geen hoogpoëtische tekst geschreven. Remember when they told us we’re not good enough, weet je nog toen ze zeiden dat we niet goed genoeg waren? Dat het niet te moeilijk is, werkt dikwijls goed bij mensen. Dat is net het universele aan het nummer."