Verschillende Delhaize-winkels gevandaliseerd: supermarktketen dient klacht in

Voorbije nacht is er schade toegebracht aan Delhaize-winkels in Gent, Beersel, Flagey (Elsene), Boondael (Elsene), Bergen, Fragnée (Luik) en Saint-Lambert (Luik). De gevels van de winkels zijn beklad met verf en er zijn ook boodschappen op geschreven. Daarnaast is olie gegooid en zijn sloten geblokkeerd en ramen gebroken, aldus het anonieme collectief dat zegt verantwoordelijk te zijn voor de vernielingen.