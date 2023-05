Eerste voedselbos in Hechtel-Eksel zal ook bosgebied worden in nieuwe uitvoeringsplan

In Hechtel-Eksel is een voedselbos geopend. Het Vlasmeer Voedselbos, aan de kruising van de Groenstraat en de Vlasmeerstraat in Eksel, is een initiatief van Bos+ in samenwerking met het lokaal bestuur, sociale werkplaats De Winning en boswachter Eddy Ulenaers. De voorbije dagen is er ondanks het regenweer nog hard gewerkt. "We hebben de aanplant gedaan van alle bomen en struiken, we onderhouden ook het gras en ook de paden hebben we aangelegd", zegt Ronny Evens, monitor bij De Winning.