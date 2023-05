Gemeente Zaventem opent met Zavelbos nieuwe groene long vlakbij E40-autosnelweg

In Zaventem is vandaag een 8,5 hectare groot nieuw bos officieel geopend. "Het bos was er al jaren, maar was niet erkend", vertelt Ingrid Holemans (Open VLD), burgemeester van Zaventem. "Twee jaar geleden merkten we op dat de eigenaar de bomen aan het kappen was. We hebben daarop de kap gestopt en hebben dan het bos zelf kunnen aankopen."

In totaal investeerde de gemeente 382.000 euro in het bos. Ook het Regionaal Landschap Brabantse Kouters investeerde fors in het bos met een bedrag van 438.000 euro. Na eerdere investeringen, onder andere in Park Het Zeen, is er in Zaventem op die manier op 15 jaar tijd 40 hectare groen extra bij gekomen.