Oekraïense president Zelenski bezoekt Italië en Duitsland, ontmoeting met paus Franciscus op het programma

Terwijl Zelenski naar Italië en Duitsland reist, lijken de Oekraïense troepen terreinwinst te hebben geboekt in Bachmoet, de zwaarbevochten stad in de oostelijke provincie Donetsk. Volgens de Britse militaire inlichtingendienst heeft een deel van de Russische troepen zich de voorbije vier dagen uit hun posities in het zuiden van de stad teruggetrokken. Het Oekraïense leger zou er op zijn minst een kilometer aan grondgebied heroverd hebben, stellen de Britten.

Het Oekraïense leger zelf zegt dat het in een week tijd 2 kilometer is opgeschoven. Rusland zegt dat zijn troepen zich in een bepaald deel van Bachmoet gehergroepeerd hebben. Om de stad wordt al maandenlang gevochten, hoewel ze geen grote strategische betekenis heeft. Niet alleen het Russische leger is er actief, ook de paramilitaire Wagner-militie vecht er om de stad in Russische handen te krijgen.