Auto botst vol op politiecombi op E40 in Sterrebeek

Het zware ongeval gebeurde afgelopen nacht, rond 2.45 u., ter hoogte van Sterrebeek in de richting van Brussel. De politie en de takeldienst waren daar voor een eerder ongeval. Er was namelijk een voertuig in de vangrail beland. De midden- en linkerrijstrook waren daarom versperd en er stonden signalisatiewagens.

Opeens reed een autobestuurder op de middelste rijstrook vol in op de combi van de politie. De ravage was enorm. Gelukkig werd niemand van de agenten of van de takeldienst gewond. De bestuurder van de auto geraakte zelf nog uit zijn voertuig. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk wat de bestuurder bezielde. Volgens de eerste informatie zou hij niet gedronken hebben en zou hij ook niet onder invloed van drugs geweest zijn. Mogelijk was de man in slaap gevallen of was hij bezig met zijn gsm.