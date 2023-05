Burgerpanel Kaprijke kiest voor grotere fusie met Eeklo, als landelijk karakter kan behouden blijven

In Eeklo en Kaprijke werden de voorbije weken burgerpanels georganiseerd die zich moesten buigen over de fusie. Het burgerpanel van Kaprijke was er unaniem van overtuigd dat er een fusie moet komen, maar het was enkel de vraag of de fusie met of zonder Eeklo moest.

Net zoals in Eeklo, heeft ook het burgerpanel in Kaprijke gisteren voor een grotere fusie gekozen. "De meerderheid koos voor die grote fusie omwille van de maximale fusiebonus die de nieuwe gemeente dan krijgt", klinkt het bij het burgerpanel. Zo'n grote fusiegemeente zou om en bij de 50.000 inwoners tellen, wat een fusiebonus van 25 miljoen euro en een extra jaarlijkse tegemoetkoming van 1,9 miljoen oplevert.