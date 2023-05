"Eerste moederdag": Kato Callebaut en Tom Dice (The Starlings) krijgen een kindje

Tom Dice ging in 2010 naar het Eurovisiesongfestival in Noorwegen met het intieme "Me and my guitar", waarmee hij in de finale zesde werd. Dice blijft tot nu toe nog altijd de best scorende Vlaamse kandidaat op het Songfestival.

Begin dit jaar namen The Starlings deel aan de voorrondes voor een kandidaat voor het Eurovisiesongfestival voor ons land. Hun song "Rollercoaster" moest nipt de duimen leggen voor "Because of you" van Gustaph. Die haalde het met één puntje verschil. Na afloop uitten ze hun teleurstelling op sociale media, al gaven ze Gustaph wel hun onvoorwaardelijke steun.