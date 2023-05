Eerste 'silent rave' aan Maagdentoren in Scherpenheuvel-Zichem: "Mooie locatie en geen geluidsoverlast"

Het idee voor de silent rave komt van Dries van Gelder. Hij wil in zijn eigen gemeente meer evenementen voor jongeren organiseren, omdat er nu in Scherpenheuvel voor de jeugd niet zo veel te beleven valt.

En dat er interesse is, werd al snel duidelijk: "De belangstelling was meteen erg groot want binnen de 24 uur was de silent rave uitverkocht. Het concept spreekt duidelijk aan. Iedereen kan zijn eigen muziekstijl kiezen en er kan gefeest worden zonder geluidsoverlast. Het enige wat je hoort zijn pratende en zingende mensen, en dat was toch belangrijk als je een evenement in een natuurgebied organiseert."