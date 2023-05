Vader en dorpsgenoten genieten in overvolle parochiezaal van optreden van Gustaph: "Ontzettend trots op onze rasartiest" 

De sfeer in de parochiezaal zit er goed in, maar pas als Gustaph rond 22:30 uur als zestiende aan de beurt komt, gaat het dak eraf. "Dit is kippenvel, we zijn zo fier", klinkt het bij Nathalie. "Dit is zo'n verdiende beloning, hij heeft er zo hard voor gewerkt, altijd in de schaduw, maar nu komt zijn droom uit: eindelijk op de voorgrond en hoe! Je hoorde geen enkele valse noot en de act was top!".