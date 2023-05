Gele lintjes tonen de weg op nieuwe wandel-en fietsroute in Koekelare die loopgrachtencomplex aandoet 

Bijzonder is dat honderden gele lintjes in de bomen en aan huizen de wandelaar of fietser de juiste weg wijzen. “We hebben ons geïnspireerd op het bekende lied ‘Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree’ van Tony Orlando en Dawn”, zegt Gerdi Staelens van het Lange Max Museum. "Daarin vraagt een gevangene om een geel lintje in de boom te hangen als hij thuis nog welkom is bij zijn terugkeer. Wanneer hij aankomt, ziet hij vanuit de bus dat de boom vol gele lintjes hangt. Dit hebben we vertaald naar de realiteit. We willen de lintjes in dit project heel expliciet als symbool gebruiken voor verbinding, voor mildheid en voor vrede."