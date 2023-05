Hard tegen onzacht op de politieke congressen

Ook het dossier van de gedetacheerde kabinetsmedewerkers bleef sluimeren. Dit weekend maakte VRT NWS bekend dat ook Jan Jambon een gedetacheerde van Bpost op het kabinet in dienst had genomen, en dat die man werd betaald door Bpost, met een kabinetstoelage er bovenop. Tot nu toe was er in dit dossier geen sprake van een zweem van belangenvermenging, omdat Jan Jambon toen niet bevoegd was voor de Post. Intussen is het wel duidelijk geworden dat de man wel meewerkte aan de nieuwe postwet. In tegenstelling tot wat Bart De Wever zei in "De zevende dag" is die zweem er nu wel. In 2016 was hij aanwezig op de zogenoemde interkabinettenwerkgroep over de nieuwe postwet. Een Bpost-medewerker bepaalde dus het beleid over Bpost.