Kapelle-op-den-Bos huldigt herdenkingsbord opnieuw in voor tiener die 20 jaar geleden stierf na vluchtmisdrijf

In Kapelle-op-den-Bos is dit weekend het herdenkingsbord voor Bart Kerremans opnieuw ingehuldigd. Bart Kerremans was 17 toen hij werd aangereden in de Molenstraat in Nieuwenrode, nu bijna 20 jaar geleden. Hij was op slag dood, de chauffeur pleegde vluchtmisdrijf en werd nooit gevonden. Door herinrichtingswerken moest het bord een nieuwe plaats krijgen, dit weekend is het daarom opnieuw ingehuldigd.