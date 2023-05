Eerste gescheiden schoolvakantie blijkt goed voor kusttoerisme

Tijdens de meivakantie zijn ongeveer 750.000 dagtoeristen genoteerd. Dit is een status quo in vergelijking met mei vorig jaar. Tijdens het verlengde weekend van 1 mei trokken in drie dagen tijd ongeveer 220.000 dagtoeristen naar zee. Voor de hotelsector was de meivakantie zeer positief. Er werden ongeveer 30 procent meer hotelkamers geboekt in vergelijking met de eerste twee weken van mei vorig jaar.