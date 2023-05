Na verkiezingen eerst minikabinet vormen, zoals N-VA wil? Open VLD ziet het niet: "Zal het nog complexer maken"

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert ziet er geen heil in, zo reageert hij in "De zevende dag". "De match die men zoekt met de socialisten zien we al een tijdje. Men wil een soort Vlaamse-nationale, socialistische liga maken waarbij er weer een trade-off komt: meer sociale uitgaven, meer gebruik van systemen die wij toch wel wat als profitariaat zien, en in ruil daarvoor een confederale staat. Daarmee gaan we het land nog complexer maken. En het gaat jaren duren. Een van de redenen waarom onze begroting zo ontspoort, is omdat men vorige keer weer bijna twee jaar gediscussieerd heeft om een regering te vormen."