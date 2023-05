Groeiende geruchten over slechte gezondheid van Wit-Russische president Loekasjenko

Volgens enkele oppositiekanalen zou de president gisteravond opgenomen zijn in een ziekenhuis in Minsk. Officiële communicatie van de Wit-Russische overheid over zijn gezondheid is er sindsdien nog niet geweest. Een correspondent van de Oekraïense krant Kyiv Post meent te weten dat Loekasjenko een hartinfarct heeft gehad, zich baserend op bronnen binnen de oppositie in Wit-Rusland. Hij vermoedt ook dat de president in een kunstmatig coma is gebracht. Onafhankelijke bevestiging daarvan is er niet.

Het is niet de eerste keer dat er over de (slechte) gezondheid van Loekasjenko wordt gespeculeerd. Ook tijdens de coronapandemie doken geruchten op dat hij er slecht aan toe zou zijn, nadat hij met een verband rond zijn pols op tv verschenen was, wat mogelijk op een infuus zou kunnen wijzen. Ook over de gezondheid van Poetin wordt overigens al maanden gespeculeerd. De Russische president zou volgens sommigen kanker hebben.

Sommigen in Wit-Rusland vragen zich af of Loekasjenko nog leeft. In dat geval zou het niet abnormaal zijn dat de Wit-Russische overheid daar nog niet over heeft gecommuniceerd. Autoritair bestuurde landen staan erom bekend om weinig te lossen over de gezondheid van de leider, zelfs als die al gestorven zou zijn. Op die manier heeft het regime de tijd om een opvolger aan te duiden.