Loonkito, "een van de oudste wilde leeuwen in Afrika", gedood

Loonkito woonde in het Amboseli National Park, in het zuidoosten van Kenia, bij de grens met Tanzania. Woensdag dwaalde hij af naar de veestapel van het dorpje Olkelunyiet, aan de rand van het park. De 19-jarige leeuw, uitgehongerd door de aanhoudende droogte, was in het midden van de nacht op zoek naar voedsel en sprong in een veekraal. De veehouders doodden Loonkito met speren.

Volgens Lion Guardians was Loonkito mogelijk de oudste nog levende wilde leeuw in Afrika. Dat kan officieel niet bevestigd worden, maar vast staat hij met zijn 19 jaar wel erg oud was. De meeste leeuwen in het wild worden gemiddeld zo'n 13 jaar. Leeuwen in gevangenschap leven meestal langer.

Er zijn nog al wel oudere leeuwen in het wild geweest. "Tien jaar geleden werden leeuwen in het wild hier niet ouder dan 10 jaar", zegt Lion Guardians. Nu worden ze ouder, volgens de organisatie met dank aan de inspanningen van de lokale bewoners die hun land met de wilde dieren delen.