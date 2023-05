Minister schrapt erkenning van hondenkwekerij in Kortenaken: "Wie dieren niet kan verzorgen, kan geen dieren houden"

Het schrappen van de vergunning van de hondenkwekerij komt er niet zomaar. Bij verschillende controles was er sprake van meerdere overtredingen, meldt Weyts zondag in een persbericht. Door de inbreuken kreeg de kwekerij verschillende maatregelen opgelegd, maar daar werd onvoldoende aan voldaan. Daarom heeft de minister finaal de erkenning ingetrokken. "Wie dieren niet goed kan verzorgen of huisvesten, kan geen dieren houden", aldus Weyts.



Er was sprake van verschillende vastgestelde inbreuken. Zo wordt onder meer een gebrek aan (proper) drinkwater aangehaald, kon een deel van de honden nooit naar buiten en was er ook een gebrekkige huisvesting. De hokken waren donker en nat, zo klinkt het, en er waren niet genoeg zachte ligplaatsen. Voorts kwam de dierenarts er onvoldoende langs.

De Rectorijhoeve is volgens Weyts geen kleine speler. Bij de laatste controle waren zowat 280 honden aanwezig, puppy's in nesten niet meegerekend.