Na 99 jaar krijgt beroemd Roosevelt Hotel in New York nieuwe functie: gebouw wordt opvangcentrum voor migranten

Gloriedagen heeft het voormalige luxehotel aan 45th Street in Manhattan, op een steenworp afstand van Fifth Avenue en het beroemde Grand Central Station, zeker gekend sinds de opening in 1924. Het deed dienst als eventlocatie, voor awardceremonies en conferenties, werd door de Republikeinse presidentskandidaten vaak gebruikt als campagnehoofdkwartier en was een veelgebruikt filmdecor ("Wall Street", "Maid in Manhattan", "Man on a ledge", tv-reeks "Mad Men"...).