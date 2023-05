Plannen voor nieuwe vrijetijdssite in Bavikhove aan brede publiek voorgesteld

De eerste fase zal zo'n 6 miljoen euro kosten. “Ontharding, vergroening en de fietsverbinding zijn belangrijke facetten van het plan en kaderen in de Blue Deal met de Vlaamse overheid. "Hiervoor zijn er subsidies, dus we willen er zo snel mogelijk mee starten, dit jaar nog", zegt de burgemeester. "De werken zouden tegen het eind van 2024 moeten klaar zijn. In een tweede fase, na 2024, wordt de bestaande sporthal aangepakt."

De infomarkt lokte heel wat nieuwsgierigen. Hier en daar waren er opmerkingen en ook wat wrijvingen. "Veel mensen zijn opgezet met de plannen, maar anderzijds is niet iedereen mee in het verhaal. Zoals bijvoorbeeld de visclub die twijfels heeft bij het ontsluiten van de visvijver. Dat is zeer begrijpelijk. Maar deze site is een openbare ruimte en die proberen we met zoveel mogelijk mensen te delen", aldus nog de burgemeester.