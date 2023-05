Plannen voor ritten met stoomtrein aan Train World definitief begraven: "Te complex"

Tijdens de besprekingen is gebleken "hoe complex het zou zijn om deze treinen, in dit geval stoomtreinen, ook te laten rijden", duidt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. "Zeker als we rekening willen houden met de ETCS-voorschriften." ETCS is een Europees veiligheidssysteem, ook wel cruisecontrol voor treinen genoemd, dat binnen enkele jaren verplicht wordt op het Belgische spoor. De stoomlocomotief is daar niet mee uitgerust.