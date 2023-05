Radio2-presentatrice Kim Van Oncen verloor haar dochtertje Pippa: "Dankzij haar ben ik wie ik ben"

In het Imeldaziekenhuis in Bonheiden worden sterrenkindjes geboren in een aparte verloskamer. "Er hangen nergens babyfoto’s aan de muur en er is geen verzorgingskussen", vertelt hoofdvroedvrouw Renilde Bastaens.



Dat geldt ook voor het UZ Brussel. Daar verblijven ouders van stilgeboren kinderen op kamers ver weg van babygehuil. "Sinds drie jaar bieden we sterrenouders een lichtgevend sterretje aan met de vraag om er een boodschap op te schrijven", zegt verpleegkundig diensthoofd Valerie Wijckmans. "We hangen deze dan aan het plafond. Voor mensen die zoiets zelf niet hebben meegemaakt, valt dat niet op, maar voor sterrenouders is het een mooi gebaar."