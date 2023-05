Lange tijd werd niet geloofd in zijn kansen, nu bijna beste Vlaamse resultaat ooit op Songfestival: "Ik ben blij dat ik veerkrachtig ben geweest"

Weinigen geloven dat België zal kunnen scoren op het Songfestival. Ook bij de bookmakers bengelt België onderaan. Maar dan begint de Songfestivalweek in Liverpool en staat Gustaph er met een act om u tegen te zeggen. Hij eindigt op de zevende plaats, het op één na beste resultaat ooit voor een Vlaamse inzending (Tom Dice werd zesde in 2010).

"Ik ben blij dat ik veerkrachtig ben geweest", blikt Gustaph terug op dat traject. "Soms moest ik wat opboksen tegen vooroordelen en het polariserende in een wedstrijd. Door te werken en te blijven doorgaan, heeft het iets opgebracht. Ik ben ook blij dat mensen zich hebben kunnen bijwerken en het wel een goed nummer zijn beginnen te vinden. Dat we nu nummer 7 zijn, is voor mij een heel groot compliment. Daar ben ik heel fier op."

Dat hij net niet het beste Vlaamse resultaat ooit is, ontgoochelt Gustaph niet. "Top tien was voor mij sowieso een beetje een droom toen we naar hier kwamen. Dat het gebeurd is, is echt een mooie bevestiging."