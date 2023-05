DOVO haalt plots rokende fosforgranaat op in Sint-Katarina bij Kortrijk

Eind vorig jaar verving een bewoner in de Sint-Katharinastraat zijn haag aan de voorkant van zijn tuin. Bij die werken vond hij het projectiel en legde het langs de kant van de weg. Wekenlang passeerden er voetgangers, zelfs schoolkinderen zonder dat iemand er zich zorgen over maakte. Tot het ding zondagmiddag begon te roken.

“Zo’n bom werd vooral gebruikt om een rookgordijn aan te leggen. De fosfor reageert pas bij aanraking met de lucht. Mogelijk heeft de eerste zonnige dag ervoor gezorgd dat het ding nu pas reageert”, zegt Benny Goemaere van de Hulpverleningszone Fluvia. “Toen we ter plaatse kwamen, hebben we er meteen aarde over gesmeten en DOVO verwittigd. Rond 14.30 uur arriveerden ze en namen ze het projectiel mee. Echt veel gevaar was er niet, maar een aantal woningen op het kruispunt met de Sentestraat werden voor alle zekerheid ontruimd.”