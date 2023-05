Royal Mail brengt "Blackadder"-postzegels uit ter ere van de 40e verjaardag van de komische Britse reeks

In totaal verschenen er 4 seizoenen (in totaal 24 afleveringen) en drie specials van "Blackadder". Elk seizoen speelt zich in een andere tijdsperiode af, maar Rowan Atkinson (bekend van Mr. Bean) speelt elke keer opnieuw de rol van het titelpersonage. Op de eerste set van vier postzegels die de Royal Mail uitbrengt, zien we de vier verschillende gedaanten van Edmund Blackadder die Atkinson aanneemt.