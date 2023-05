Sint-Truiden heeft er een goed toeristisch bloesemseizoen op zitten, ondanks mindere weer

Ondanks de moeilijke start mogen ook de bloesembars niet klagen. De BelOrta Bloesembar in Velm heeft zelfs meer bezoekers ontvangen dan vorig jaar.

"Vorig jaar zaten we ongeveer aan 25.000 bezoekers, maar dit jaar hebben we door een paar zonnige weekenddagen toch de kaap van 30.000 bezoekers gehaald", zegt uitbater Peter Onkelinx. "Ook de activiteiten die we samen met verschillende partners in de omgeving van de bar hebben georganiseerd, zorgden voor heel wat volk. Zo was er vandaag bijvoorbeeld een hondenwandeling. Het is dus wel duidelijk, weer of geen weer, de toeristen blijven hun weg vinden naar Haspengouw voor de bloesems."