Duizenden bezoekers krijgen blik achter de schermen bij Soudal in Turnhout: nieuwe productiehal van 20.000 m² voorgesteld 

Iemand die misschien wel in de sector terecht zal komen, is bezoeker Florian (21) uit Retie. "Ik ben bijna door m'n master Milieuwetenschappen. Het bedrijf spreekt me aan. Ik heb gehoord dat Soudal ook inzet op klimaatvriendelijker werken. Ik zag op posters al enkele punten die ook in mijn lessen voorbijkwamen. Het is en blijft een indrukwekkende en grote fabriek." Die woorden maken zijn vader Hans trots. "Ik werk hier zelf vier maanden. Soudal is echt wel bezig met duurzaamheid en dat wilde ik m'n zoon tonen. Soudal is een grote naam en ik werk in een erg fijn team. Er is enorm veel kennis aanwezig. Ik denk dat er zeker kansen zijn voor hem bij ons."