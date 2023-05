Sportjournalist Maarten Vangramberen past zijn looproute aan in mei: "ik heb schrik van de buizerd en de kievit"

"De buizerd die broedt langs mijn looproute valt joggers aan. "Maar het is ook opletten voor kieviten die in de velden zitten", zegt Vangramberen. "Die vogels maken hun nesten in de velden. Als je op een landweg loopt waar ze broeden, kunnen ze venijnige manoeuvres maken die je doen schrikken waardoor je misschien valt. Ik heb al moeten wegduiken en met stenen moeten gooien om een aanval te vermijden."

Niels Luyten van Vogelbescherming Vlaanderen bevestigt het verhaal van Vangramberen. "Het is waar dat vogels in de broedperiode agressief kunnen zijn. De kievit beschermt zijn nest. Elke jogger of fietser die te dicht komt, is een bedreiging. Ze willen die wegjagen door een schijnaanval uit te voeren. Ze vliegen tot vlak voor je neus en buigen op het laatste moment af."

Een agressieve buizerd kan je alleen vermijden door om te lopen. Buizerds keren elk jaar terug naar dezelfde broedplek", vertelt Luyten van Vogelbescherming Vlaanderen. “Er zijn ook alternatieven om een buizerd weg te houden, zoals het dragen van een pet met ogen op de achterkant. Een buizerd valt aan in de rug en zou dan schrikken. Maar ook een simpele paraplu kan je beschermen."